UIL 2022-2022 District Realignment in Texoma

SHERMAN, Texas (KXII) -Here’s a look at the 2022-2024 district realignments across Texoma. For basketball and volleyball reclassification realignment “Click Here”

5A Div. I District 6

Sherman

Frisco

Frisco Centennial

Frisco Heritage

Frisco Lebanon Trail

Frisco Liberty

Frisco Lone Star

Frisco Reedy

Frisco Wakeland

5A Div. II District 7

Denison

Melissa

Lovejoy

Crandall

Greenville

Mesquite Poteet

Princeton

Terrell

4A Div. I District 7

Celina

Carrollton Ranchview

Dallas Carter

Dallas Hutchins

Dallas Pinkston

Frisco Panther Creek

North Dallas

4A Div. I District 8

Anna

Paris

Kaufman

Mabank

Nevada Community

Sulphur Springs

4A Div. II District 5

Van Alstyne

Gainesville

Aubrey

Bridgeport

Farmersville

Krum

Sanger

4A Div. II District 7

North Lamar

Gilmer

Longview Spring Hill

Pittsburg Liberty-Eylau

Pleasant Grove

3A Div. I District 4

Whitesboro

Pilot Point

Boyd

Brock

Paradise

Peaster

Ponder

3A Div. I District 5

Pottsboro

Bonham

Commerce

Mineola

Mount Vernon

Rains

Winnsboro

3A Div. II District 6

S&S

Callisburg

Henrietta

Holliday

Valley View

City View

3A Div. II District 8

Bells

Blue Ridge

Gunter

Howe

Leonard

Lone Oak

2A Div. I District 6

Tioga

Tom Bean

Whitewright

Trenton

Alvord

Nocona

2A Div. I District 9

Alba-Golden

Bogata Rivercrest

Como-Pickton

Cooper

Honey Grove

Quinlan Boles

Wolfe City

2A Div. II District 8

Collinsville

Lindsay

Muenster

Celeste

Chico

Era

Santo

1A Div. I District 10

Campbell

Gilmer

Union Hill

Saint Jo

Savoy

1A Div. II District 9

Apple Springs

Ladonia Fannindel

Oakwood

Trinidad

