Over the air - 12.1 CBS, 12.2 MyTexoma, 12.3 FOX, 12.4 ION, 12.5 GRIT, 12.6 CIRCLE, 28.1 Telemundo, 28.2 CBS, 28.3 FOX, Paris 24.1 CBS, Paris 24.3 FOX

Cable One - Sherman-Denison - 12 CBS, 34 FOX, 1012 CBS-HD, 1034 FOX-HD, 32 MyNetwork

DirecTV - 12 CBS-HD, 13 FOX-HD

Dish Network - 12 CBS-HD, 13 FOX-HD

Optimum - 12 CBS

Optimum Paris - 12 KXIP

Ada Cable - 12 CBS, 33 FOX, 1012 CBS-HD, 1033 FOX-HD

Sulphur Cable - 12 CBS

Ardmore Cable - 12 CBS, 32 MyNetwork, 34 FOX, 1012 CBS-HD, 1034 FOX-HD

If you don’t get all these channels, you’re missing out! Call your cable or satellite operator to get with the program!